S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Arthur J Gallagher-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Arthur J Gallagher-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Arthur J Gallagher-Anteile bei 50,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,962 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Arthur J Gallagher-Papiers auf 231,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 453,40 USD wert. Mit einer Performance von +353,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Arthur J Gallagher betrug jüngst 59,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at