Arthur J. Gallagher Aktie
WKN: 869761 / ISIN: US3635761097
|Hochrechnung
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Arthur J Gallagher-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Arthur J Gallagher-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Arthur J Gallagher-Anteile bei 50,97 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Arthur J Gallagher-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,962 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Arthur J Gallagher-Papiers auf 231,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 453,40 USD wert. Mit einer Performance von +353,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Arthur J Gallagher betrug jüngst 59,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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