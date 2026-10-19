S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Arthur J Gallagher von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Arthur J Gallagher-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Arthur J Gallagher-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Arthur J Gallagher-Anteile bei 161,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,617 Arthur J Gallagher-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Arthur J Gallagher-Aktie auf 254,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,36 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 57,36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Arthur J Gallagher einen Börsenwert von 65,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at