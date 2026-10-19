Arthur J. Gallagher Aktie
WKN: 869761 / ISIN: US3635761097
|Lohnendes Arthur J Gallagher-Investment?
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Arthur J Gallagher-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Arthur J Gallagher von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Arthur J Gallagher-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Arthur J Gallagher-Anteile bei 161,97 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,617 Arthur J Gallagher-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Arthur J Gallagher-Aktie auf 254,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,36 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 57,36 Prozent.
Zuletzt verbuchte Arthur J Gallagher einen Börsenwert von 65,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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