S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Assurant-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Assurant-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 143,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Assurant-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,857 Assurant-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 287,22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 20 064,27 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 100,64 Prozent gesteigert.

Am Markt war Assurant jüngst 14,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at