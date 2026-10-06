Assurant Aktie
WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081
|Lohnende Assurant-Investition?
|
06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 06.10.2023 wurden Assurant-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 145,54 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Assurant-Aktie investiert hat, hat nun 6,871 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 830,49 USD, da sich der Wert einer Assurant-Aktie am 05.10.2026 auf 266,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +83,05 Prozent.
Assurant wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,16 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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