Assurant Aktie
WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081
|Lohnendes Assurant-Investment?
|
10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Assurant-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 10.11.2021 wurde die Assurant-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Assurant-Aktie bei 159,67 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Assurant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,626 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 198,67 USD, da sich der Wert eines Assurant-Anteils am 09.11.2026 auf 317,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,67 Prozent erhöht.
Assurant war somit zuletzt am Markt 14,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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