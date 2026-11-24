Wer vor Jahren in Assurant-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Assurant-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 226,02 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 44,244 Assurant-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 319,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 116,01 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41,16 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Assurant betrug jüngst 15,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at