S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Assurant von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Assurant eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Assurant-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 160,18 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,430 Assurant-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 770,51 USD, da sich der Wert eines Assurant-Anteils am 12.10.2026 auf 268,63 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,71 Prozent angewachsen.

Assurant wurde am Markt mit 13,15 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at