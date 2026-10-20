S&P 500-Papier Assurant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Assurant von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Assurant-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Assurant-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Assurant-Papier an diesem Tag bei 83,39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,199 Assurant-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Assurant-Papiers auf 280,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 336,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 236,44 Prozent vermehrt.

Assurant wurde am Markt mit 13,98 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at