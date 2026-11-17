Das wäre der Verdienst eines frühen Assurant-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Assurant-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Assurant-Aktie bei 86,32 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Assurant-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,585 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Assurant-Papiers auf 323,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 751,16 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 275,12 Prozent angewachsen.

Assurant markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at