AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|Frühe Anlage
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07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AT&T von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AT&T-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die AT&T-Aktie an diesem Tag 21,85 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das AT&T-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,577 AT&T-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,82 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,82 Prozent angewachsen.
Am Markt war AT&T jüngst 165,48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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