AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|Performance unter der Lupe
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14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT&T von vor 10 Jahren gekostet
Die AT&T-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,63 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die AT&T-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 31,617 Anteilen. Die gehaltenen AT&T-Papiere wären am 13.10.2026 722,44 USD wert, da der Schlussstand 22,85 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 27,76 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von AT&T belief sich jüngst auf 152,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
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