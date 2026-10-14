S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel hätte eine Investition in AT&T von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in AT&T eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die AT&T-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,63 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die AT&T-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 31,617 Anteilen. Die gehaltenen AT&T-Papiere wären am 13.10.2026 722,44 USD wert, da der Schlussstand 22,85 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 27,76 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von AT&T belief sich jüngst auf 152,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at