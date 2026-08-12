S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT&T-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in AT&T-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.08.2021 wurden AT&T-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AT&T-Aktie an diesem Tag bei 22,60 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AT&T-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,254 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 24,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 084,23 USD wert. Damit wäre die Investition 8,42 Prozent mehr wert.

AT&T markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 165,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at