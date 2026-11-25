Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AT&T gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AT&T-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 16,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 61,690 AT&T-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 411,47 USD, da sich der Wert einer AT&T-Aktie am 24.11.2026 auf 22,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,15 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AT&T belief sich jüngst auf 150,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at