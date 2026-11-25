AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|AT&T-Performance im Blick
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT&T von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem AT&T-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 16,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 61,690 AT&T-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 411,47 USD, da sich der Wert einer AT&T-Aktie am 24.11.2026 auf 22,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,15 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AT&T belief sich jüngst auf 150,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: KAREN BLEIER/Getty Images
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