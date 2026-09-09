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WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023

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AT&T-Investition im Blick 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT&T von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AT&T von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in AT&T-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

AT&T-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AT&T-Anteile betrug an diesem Tag 22,11 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die AT&T-Aktie investiert hat, hat nun 452,225 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,60 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 576,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,77 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für AT&T eine Börsenbewertung in Höhe von 176,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Toby Jorrin/Getty Images

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