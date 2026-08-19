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WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023

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AT&T-Anlage im Blick 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT&T von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT&T von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen AT&T-Einstiegs gewesen.

AT&T-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das AT&T-Papier bei 33,07 USD. Bei einem AT&T-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 302,365 AT&T-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 528,90 USD, da sich der Wert eines AT&T-Anteils am 18.08.2026 auf 24,90 USD belief. Das entspricht einem Minus von 24,71 Prozent.

AT&T markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com

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