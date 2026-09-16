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WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023

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Profitables AT&T-Investment? 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte eine AT&T-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte eine AT&T-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AT&T eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 16.09.2016 wurde die AT&T-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die AT&T-Aktie an diesem Tag 32,42 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das AT&T-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,085 AT&T-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 26,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,42 USD wert. Damit wäre die Investition um 17,58 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für AT&T eine Börsenbewertung in Höhe von 181,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: KAREN BLEIER/Getty Images

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