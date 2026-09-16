AT&T Aktie
WKN: A0HL9Z / ISIN: US00206R1023
|Profitables AT&T-Investment?
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte eine AT&T-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 16.09.2016 wurde die AT&T-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die AT&T-Aktie an diesem Tag 32,42 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das AT&T-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,085 AT&T-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 26,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,42 USD wert. Damit wäre die Investition um 17,58 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für AT&T eine Börsenbewertung in Höhe von 181,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: KAREN BLEIER/Getty Images
Nachrichten zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Analysen zu AT&T Inc. (AT & T Inc.)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AT&T Inc. (AT & T Inc.)
|22,60
|0,11%