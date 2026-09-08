Atmos Energy Aktie
WKN: 868746 / ISIN: US0495601058
|Frühe Anlage
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Atmos Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,39 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Atmos Energy-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,326 Atmos Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 222,26 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Anteils am 04.09.2026 auf 167,56 USD belief. Damit wäre die Investition um 122,26 Prozent gestiegen.
Alle Atmos Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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