Atmos Energy Aktie

Atmos Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868746 / ISIN: US0495601058

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Frühe Anlage 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Atmos Energy gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Atmos Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,39 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Atmos Energy-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,326 Atmos Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 222,26 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Anteils am 04.09.2026 auf 167,56 USD belief. Damit wäre die Investition um 122,26 Prozent gestiegen.

Alle Atmos Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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