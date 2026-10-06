S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Atmos Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Atmos Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Atmos Energy-Papier an diesem Tag 70,74 USD wert. Bei einem Atmos Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,136 Atmos Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 234,24 USD, da sich der Wert einer Atmos Energy-Aktie am 05.10.2026 auf 158,05 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 123,42 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Atmos Energy eine Marktkapitalisierung von 26,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at