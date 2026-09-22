Atmos Energy Aktie
WKN: 868746 / ISIN: US0495601058
|Lukrative Atmos Energy-Investition?
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22.09.2026 16:03:38
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Atmos Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Atmos Energy-Anteile an diesem Tag 110,85 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 90,212 Anteilen. Die gehaltenen Atmos Energy-Anteile wären am 21.09.2026 14 277,85 USD wert, da der Schlussstand 158,27 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 42,78 Prozent.
Der Atmos Energy-Wert an der Börse wurde auf 27,07 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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