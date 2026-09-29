Atmos Energy Aktie

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WKN: 868746 / ISIN: US0495601058

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Atmos Energy-Investment 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Atmos Energy-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Atmos Energy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 88,91 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1,125 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 176,64 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Papiers am 28.09.2026 auf 157,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,64 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Atmos Energy einen Börsenwert von 26,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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