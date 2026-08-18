S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Atmos Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 18.08.2025 wurden Atmos Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 164,02 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hat, hat nun 0,610 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (169,90 USD), wäre das Investment nun 103,58 USD wert. Mit einer Performance von +3,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Atmos Energy bezifferte sich zuletzt auf 28,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at