Atmos Energy Aktie
WKN: 868746 / ISIN: US0495601058
|Lukrativer Atmos Energy-Einstieg?
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Atmos Energy von vor einem Jahr eingefahren
Am 18.08.2025 wurden Atmos Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 164,02 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hat, hat nun 0,610 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (169,90 USD), wäre das Investment nun 103,58 USD wert. Mit einer Performance von +3,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Atmos Energy bezifferte sich zuletzt auf 28,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atmos Energy Corp.
Analysen zu Atmos Energy Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Atmos Energy Corp.
|147,35
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.