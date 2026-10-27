Atmos Energy Aktie
WKN: 868746 / ISIN: US0495601058
|Lohnender Atmos Energy-Einstieg?
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Atmos Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 27.10.2021 wurde das Atmos Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 91,78 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hat, hat nun 10,896 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 866,31 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Papiers am 26.10.2026 auf 171,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,63 Prozent vermehrt.
Der Atmos Energy-Wert an der Börse wurde auf 28,91 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atmos Energy Corp.
Analysen zu Atmos Energy Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Atmos Energy Corp.
|153,55
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.