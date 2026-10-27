Atmos Energy Aktie

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WKN: 868746 / ISIN: US0495601058

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Lohnender Atmos Energy-Einstieg? 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Atmos Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Atmos Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.10.2021 wurde das Atmos Energy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 91,78 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Atmos Energy-Aktie investiert hat, hat nun 10,896 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 866,31 USD, da sich der Wert eines Atmos Energy-Papiers am 26.10.2026 auf 171,29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,63 Prozent vermehrt.

Der Atmos Energy-Wert an der Börse wurde auf 28,91 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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