Atmos Energy Aktie
WKN: 868746 / ISIN: US0495601058
|Langfristige Investition
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Atmos Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Atmos Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,00 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Atmos Energy-Aktie investierten, hätten nun 105,263 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Atmos Energy-Papiers auf 169,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 818,95 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 78,19 Prozent.
Atmos Energy wurde am Markt mit 28,82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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