Atmos Energy Aktie
WKN: 868746 / ISIN: US0495601058
|Lukratives Atmos Energy-Investment?
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Papier Atmos Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Atmos Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Atmos Energy-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,36 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 140,135 Atmos Energy-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 24 474,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 174,65 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 24 474,50 USD, was einer positiven Performance von 144,74 Prozent entspricht.
Atmos Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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