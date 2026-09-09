S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Automatic Data Processing von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Automatic Data Processing-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Automatic Data Processing-Papier statt. Der Schlusskurs des Automatic Data Processing-Papiers betrug an diesem Tag 86,57 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Automatic Data Processing-Aktie investiert, befänden sich nun 1,155 Automatic Data Processing-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 267,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 309,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 209,53 Prozent erhöht.

Automatic Data Processing war somit zuletzt am Markt 110,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at