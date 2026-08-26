AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
|Langfristige Performance
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden AutoZone-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2 453,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AutoZone-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,041 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,39 USD, da sich der Wert eines AutoZone-Papiers am 25.08.2026 auf 3 027,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,39 Prozent angewachsen.
Alle AutoZone-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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