AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
|Profitable AutoZone-Anlage?
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das AutoZone-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 2 488,55 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AutoZone-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,018 AutoZone-Anteilen. Die gehaltenen AutoZone-Papiere wären am 20.10.2026 12 698,88 USD wert, da der Schlussstand 3 160,18 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 26,99 Prozent.
Der Börsenwert von AutoZone belief sich zuletzt auf 50,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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