AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
|Lohnendes AutoZone-Investment?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
AutoZone-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AutoZone-Aktie bei 1 855,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in AutoZone-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,539 AutoZone-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 808,95 USD, da sich der Wert eines AutoZone-Papiers am 24.11.2026 auf 3 355,69 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AutoZone belief sich zuletzt auf 52,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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