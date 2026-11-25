Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AutoZone-Aktie gebracht.

AutoZone-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AutoZone-Aktie bei 1 855,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in AutoZone-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,539 AutoZone-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 808,95 USD, da sich der Wert eines AutoZone-Papiers am 24.11.2026 auf 3 355,69 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +80,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AutoZone belief sich zuletzt auf 52,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at