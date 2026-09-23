S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AutoZone von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AutoZone gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden AutoZone-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des AutoZone-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2 570,27 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,389 AutoZone-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 1 126,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2 894,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,62 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AutoZone bezifferte sich zuletzt auf 45,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at