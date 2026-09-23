AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
|AutoZone-Investmentbeispiel
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AutoZone von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden AutoZone-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des AutoZone-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2 570,27 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,389 AutoZone-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 1 126,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2 894,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,62 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AutoZone bezifferte sich zuletzt auf 45,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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