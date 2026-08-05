S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AutoZone von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AutoZone-Investment gewesen.

AutoZone-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AutoZone-Papier bei 1 639,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die AutoZone-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,061 AutoZone-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 3 028,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,68 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 184,68 USD, was einer positiven Performance von 84,68 Prozent entspricht.

Insgesamt war AutoZone zuletzt 48,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at