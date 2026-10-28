S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AutoZone von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AutoZone-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die AutoZone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das AutoZone-Papier an diesem Tag bei 1 780,10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die AutoZone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,056 AutoZone-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 176,57 USD, da sich der Wert eines AutoZone-Papiers am 27.10.2026 auf 3 143,16 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 76,57 Prozent gleich.

AutoZone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at