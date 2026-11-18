Das wäre der Verdienst eines frühen AutoZone-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden AutoZone-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2 627,05 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,038 AutoZone-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3 279,12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 124,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,82 Prozent angezogen.

AutoZone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 52,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at