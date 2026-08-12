S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AutoZone-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AutoZone-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das AutoZone-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die AutoZone-Aktie bei 795,86 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,257 AutoZone-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 823,10 USD, da sich der Wert einer AutoZone-Aktie am 11.08.2026 auf 3 042,65 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 282,31 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von AutoZone bezifferte sich zuletzt auf 50,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at