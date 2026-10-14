S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AutoZone von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AutoZone gewesen.

Vor 1 Jahr wurden AutoZone-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das AutoZone-Papier bei 4 055,99 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die AutoZone-Aktie investierten, hätten nun 0,247 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen AutoZone-Papiere wären am 13.10.2026 713,34 USD wert, da der Schlussstand 2 893,30 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 28,67 Prozent.

Zuletzt verbuchte AutoZone einen Börsenwert von 46,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at