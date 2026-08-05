S&P 500-Papier AvalonBay Communities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AvalonBay Communities-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren AvalonBay Communities-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das AvalonBay Communities-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 229,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AvalonBay Communities-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,363 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 189,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 825,73 USD wert. Das entspricht einem Minus von 17,43 Prozent.

AvalonBay Communities wurde am Markt mit 26,96 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at