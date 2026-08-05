AvalonBay Communities Aktie
WKN: 914867 / ISIN: US0534841012
|Frühes Investment
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier AvalonBay Communities-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AvalonBay Communities-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das AvalonBay Communities-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 229,19 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AvalonBay Communities-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,363 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 189,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 825,73 USD wert. Das entspricht einem Minus von 17,43 Prozent.
AvalonBay Communities wurde am Markt mit 26,96 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AvalonBay Communities Inc.
Analysen zu AvalonBay Communities Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AvalonBay Communities Inc.
|161,85
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.