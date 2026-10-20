S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Avery Dennison-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 20.10.2016 wurde das Avery Dennison-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Avery Dennison-Anteile betrug an diesem Tag 75,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,317 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Avery Dennison-Aktie auf 175,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 231,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 131,21 Prozent gesteigert.

Avery Dennison wurde am Markt mit 13,29 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at