Avery Dennison Aktie
WKN: 850354 / ISIN: US0536111091
|Investmentbeispiel
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Avery Dennison-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Avery Dennison-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 71,94 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Avery Dennison-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,900 Avery Dennison-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 187,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 604,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 160,44 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Avery Dennison zuletzt 14,19 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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