Avery Dennison Aktie

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WKN: 850354 / ISIN: US0536111091

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Langfristige Performance 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Avery Dennison-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Avery Dennison-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Avery Dennison-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Avery Dennison-Anteile betrug an diesem Tag 160,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,623 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Avery Dennison-Papiers auf 171,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,15 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 7,15 Prozent gleich.

Am Markt war Avery Dennison jüngst 12,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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