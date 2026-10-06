S&P 500-Papier Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avery Dennison-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Avery Dennison-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Avery Dennison-Papier bei 183,80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,441 Avery Dennison-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 924,92 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Papiers am 05.10.2026 auf 170,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,51 Prozent verringert.

Der Avery Dennison-Wert an der Börse wurde auf 12,90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at