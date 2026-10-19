S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Baker Hughes gewesen.

Am 19.10.2023 wurde die Baker Hughes-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,58 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Baker Hughes-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 281,057 Baker Hughes-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 654,86 USD, da sich der Wert einer Baker Hughes-Aktie am 16.10.2026 auf 55,70 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 56,55 Prozent vermehrt.

Baker Hughes war somit zuletzt am Markt 55,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at