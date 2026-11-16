Baker Hughes Aktie

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WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004

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Baker Hughes-Investition im Blick 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Baker Hughes-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Baker Hughes-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Baker Hughes-Aktie bei 33,24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Baker Hughes-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,008 Baker Hughes-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 148,74 USD, da sich der Wert eines Baker Hughes-Anteils am 13.11.2026 auf 49,44 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 48,74 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 49,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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