Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|Langfristige Performance
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Baker Hughes-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Baker Hughes-Papier letztlich bei 42,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 233,645 Baker Hughes-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 144,86 USD, da sich der Wert eines Baker Hughes-Papiers am 14.08.2026 auf 64,82 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 51,45 Prozent.
Der Börsenwert von Baker Hughes belief sich zuletzt auf 64,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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