Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|Baker Hughes-Investition im Blick
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Baker Hughes-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 51,22 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Baker Hughes-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,952 Baker Hughes-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2026 auf 56,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109,33 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 9,33 Prozent gleich.
Baker Hughes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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