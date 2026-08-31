Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
|Frühes Investment
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Ball-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 252,557 Ball-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ball-Aktie auf 63,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 105,57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,06 Prozent zugenommen.
Alle Ball-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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