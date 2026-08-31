S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ball-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Ball-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 252,557 Ball-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ball-Aktie auf 63,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 105,57 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,06 Prozent zugenommen.

Alle Ball-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at