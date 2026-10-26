Ball Aktie

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WKN: 860408 / ISIN: US0584981064

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Lukrative Ball-Anlage? 26.10.2026 16:04:07

S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ball von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Ball-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Ball-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Ball-Anteile betrug an diesem Tag 39,77 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Ball-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,148 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 628,57 USD, da sich der Wert eines Ball-Anteils am 23.10.2026 auf 64,76 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 62,86 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Ball belief sich zuletzt auf 17,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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