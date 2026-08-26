Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|Profitables Bank of America-Investment?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Bank of America-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 28,50 USD wert. Bei einem Bank of America-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,088 Bank of America-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 62,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 190,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 119,05 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Bank of America eine Börsenbewertung in Höhe von 435,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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