S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of America von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of America-Aktie Investoren gebracht.

Am 04.11.2016 wurde die Bank of America-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,55 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Bank of America-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 604,230 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 49,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 006,04 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 200,06 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bank of America betrug jüngst 342,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at