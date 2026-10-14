Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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Frühe Investition 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of America von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bank of America von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Bank of America-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Bank of America-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,09 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Bank of America-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 199,641 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 53,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 772,61 USD wert. Mit einer Performance von +7,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Bank of America betrug jüngst 378,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Lowe R Llaguno / Shutterstock.com

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