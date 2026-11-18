Vor 3 Jahren wurde das Bank of America-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29,98 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Bank of America-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,356 Bank of America-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bank of America-Papiers auf 49,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 649,10 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 64,91 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Bank of America belief sich zuletzt auf 345,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at