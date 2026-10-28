S&P 500-Papier Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of America-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of America-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Bank of America-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Bank of America-Aktie an diesem Tag 47,78 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Bank of America-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,929 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (50,68 USD), wäre das Investment nun 1 060,69 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 6,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bank of America belief sich zuletzt auf 351,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at